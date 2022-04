Het contract van Olcay Gulsen bij Talpa Network wordt niet verlengd. De presentatrice wilde dat zelf echter ook niet, omdat ze er "niet zo veel" heeft gedaan en ze "niet het succesnummer van Talpa" was, zegt ze in een interview met de VARAgids.

Gulsen zegt dat ze niet teleurgesteld is, maar wel meer had verwacht van haar samenwerking met Talpa. "De bedoeling was dat ik meer programma's voor Net5 zou gaan maken. Maar daar kijkt niemand naar, dus dat is helaas niet gelukt. En mijn profiel past in de basis niet bij Talpa."

De presentatrice gaat binnenkort, terwijl ze nog wel bij Talpa Network onder contract staat, een nieuw programma voor KRO-NCRV maken: Fatale liefde.

"Dat is een bewuste keuze. Omdat ik bij mijn overstap van RTL naar Talpa heb uitonderhandeld dat ik nog steeds programma's voor de publieke omroep mag presenteren. Ik vond dat belangrijk. Ik wil niet alleen entertainment maken, maar ook bezig zijn met verdiepende series of onderwerpen waarvan ik zelf iets kan leren."

Gulsen zegt verder genoeg te doen te hebben. Zo maakt ze podcasts met haar partner Ruud de Wild. "Ook heb ik een eigen beautylijn, zit ik op sociale media en zet ik me in voor vrouwenrechtenorganisatie UN Women Nederland."