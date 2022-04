De uitzending van Vandaag Inside waarin Johan Derksen terugkwam van zijn eerdere uitspraak over seksueel misbruik van een vrouw werd woensdagavond door 885.000 mensen bekeken. Het programma belandde daarmee op de negende plaats op de kijkcijferlijst.

Derksen bekende dinsdag in Vandaag Inside dat hij in zijn jonge jaren een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Daarop ontstond veel commotie. Het voorval werd niet alleen door veel mensen als schokkend ervaren; er werd in de betreffende uitzending juist smakelijk om gelachen.

Woensdagavond krabbelde Derksen terug door in het SBS6-programma te stellen dat hij de vrouw in kwestie niet met de kaars had gepenetreerd, maar de kaars op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet.

Ruim twee miljoen mensen keken overdag naar het bezoek van de koninklijke familie aan Maastricht. Het koningsdagverslag van de NOS was daarmee goed voor de tweede plaats in de kijkcijfertop 25.

Met 2.002.000 kijkers werd de registratie van de rondgang door de Limburgse hoofdstad iets beter bekeken dan de koningsdagregistratie van vorig jaar. Toen zagen zo'n 1,89 miljoen mensen hoe koning Willem-Alexander en zijn gezin een bezoek brachten aan de High Tech Campus in Eindhoven.