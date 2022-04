Johan Derksen zegt woensdag dat hij de vrouw over wie hij dinsdag sprak niet heeft gepenetreerd met een kaars. Hij zou de kaars 'slechts' op een sokkel tussen de benen van de vrouw hebben gezet. De analist zei eerder dat hij de kaars "erin" had gestopt bij de bewusteloze vrouw en erkende dat het Openbaar Ministerie dat als verkrachting zou kunnen beschouwen. Hij weigert excuses te maken.

Derksen deed zijn nieuwe uitspraken in Vandaag Inside, het programma waarin hij een dag eerder een seksueel misdrijf leek op te biechten. Hij ging verder niet in op de reden waarom een officier van justitie het "technisch gezien" als verkrachting kan uitleggen wanneer iemand een kaars op een sokkel tussen iemands benen plaatst.

Eerder op de avond zei Derksen dat de commotie over zijn 'kaarsenverhaal' hem nauwelijks raakt. "Ik kan er goed tegen", aldus de voetbalanalist en mediapersoonlijkheid.

Derksen weigert excuses te maken. "Aan wie dan? Dat zou net zoiets zijn als de burgemeester die nu sorry zegt omdat Piet Hein zich misdragen zou hebben."

Derksen vertelde dinsdag in Vandaag Inside nog dat hij als profvoetballer van Veendam samen met de keeper van het team op stap was en "met twee juffrouwen" mee naar huis ging.

"Ze waren zo dronken dat ze ons helemaal onderkotsten. Ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeuren als je jong bent: we zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op de bank. Er stond zo'n grote kaars en die hebben we erin gestopt en toen zijn we weggegaan."

81 Johan Derksen bekent seksueel misbruik van bewusteloze vrouw toen hij jong was

Derksen verandert bekentenis na een dag

Volgens Derksen heeft hij de kaars echter rechtop tussen de benen van de vrouw gezet en haar er nooit mee gepenetreerd. "Het was zo'n duizendurenkaars, op zo'n sokkel. Die hebben we tussen haar benen gezet. ik heb haar daarmee niet gepenetreerd, maar het blijft onbeschaafd."

"Het waren de zeventiger jaren. Ik wilde duidelijk maken hoe mensen van mijn generatie ondeugend zijn geworden en een losbandige periode hebben meegemaakt. Ik stak mijn hand in eigen boezem", legt Derksen zijn uitspraken uit. Hij zei ook dat zijn verhaal meer iets was voor aan de stamtafel.

Nadere uitleg 'ongeloofwaardig'

Advocaat Sébas Diekstra noemt de nadere uitleg van Derksen ongeloofwaardig. Diekstra vertegenwoordigt een aantal slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. "Dit komt allesbehalve geloofwaardig over en lijkt meer een zielige poging om Johan Derksen als stamgast bij het programma te redden."

Ook voorzitter Janke Dekker van Mores, het meldpunt voor seksueel ongepast gedrag in de entertainmentsector, vindt de uitleg van Derksen ongeloofwaardig. In het NPO-radioprogramma Met het Oog op Morgen noemde ze de uitzending van Vandaag Inside van woensdagavond een "knap geregisseerde, maar ongeloofwaardige poging tot schadebeperking".

"Wat deze uitzending vooral duidelijk maakte, is de cultuur die we moeten veranderen in Nederland en waar we tegen moeten vechten", aldus Dekker.

De Mores-voorzitter vond het opvallend dat Derksen zei dat de omgangsvormen in de jaren zeventig anders waren dan nu. "Dat waren de omgangsvormen die misschien door een bepaalde groep van de bevolking normaal werden gevonden, maar zeker niet door vrouwen."

Storm van kritiek na uitspraken

De bekentenis en de lacherige manier waarop collega's van Derksen - Wilfred Genee en René van der Gijp - er dinsdag op reageerden, leidden woensdag tot veel boze reacties. Onder anderen Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, sprak zich vernietigend uit over het fragment.

"Ik had juist het idee dat ik mij kwetsbaar opstelde", zei Derksen tijdens de uitzending. Verder vindt de analist vooral dat "de woke cancelgemeente weer heel actief is geweest vandaag". "Het blijft gek dat je elk half uur op het NOS Journaal bent."

Van der Gijp stelde voor de talkshow in de toekomst van tevoren op te nemen, zodat "foute grappen waar gedoe over komt" eruit geknipt kunnen worden. Derksen zei te vrezen dat dat "de spontaniteit uit het programma haalt".

'Het grote probleem werd niet besproken'

Later op woensdagavond zei regeringscommissaris Hamer in Met het Oog op Morgen dat Derksen, Van der Gijp en Genee in de uitzending op geen enkele manier blijk gaven van enig inzicht in hoe kwetsend hun gesprekken over seksueel geweld zijn voor slachtoffers.

"In het hele gesprek van de mannen leek maar niet door te dringen hoe kwetsend alles is wat ze vandaag en gisteren zeiden", aldus Hamer. "Het ging weer vooral over hoe zwaar zij het zelf hadden, en dat ze geen foute grappen meer mogen maken. Het hele grote probleem achter hun uitspraken werd niet besproken. Ik vond het heel teleurstellend."

Talpa Network zei woensdag "enorm geschrokken" te zijn van de uitlatingen van Derksen en meldde met hem in gesprek te gaan. Na de uitzending van woensdagavond was Talpa niet bereikbaar voor commentaar. Mores-voorzitter Dekker hoopt dat Talpa snel met een reactie komt en verantwoordelijkheid neemt.

Schrijver en columnist Roos Schlikker stapte vanwege de uitspraken op als vaste tafeldame bij het programma Vandaag Inside.