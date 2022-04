Johan Derksen zegt woensdag dat hij de vrouw waarover hij dinsdag sprak niet heeft gepenetreerd met een kaars. Hij zou de kaars 'slechts' rechtopstaand tussen de benen van de vrouw hebben gezet. Derksen zei eerder de kaars bij de bewusteloze vrouw "erin" te hebben gestopt en erkende dat het Openbaar Ministerie dat als verkrachting zou kunnen beschouwen.

Eerder op de avond zei Derksen dat de commotie over zijn 'kaarsenverhaal' hem nauwelijks raakt. "Ik kan er goed tegen", aldus de analist van Vandaag Inside. "Ik heb me op 24-jarige leeftijd onwijs misdragen, maar ik ga hier niet mijn excuses maken over iets dat vijftig jaar geleden is gebeurd."

Derksen vertelde dinsdag in Vandaag Inside nog dat hij als profvoetballer van Veendam samen met de keeper van het team op stap was en "met twee juffrouwen" mee naar huis ging. "Ze waren zo dronken dat ze ons helemaal onderkotsten. Ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeuren als je jong bent: we zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op de bank. Er stond zo'n grote kaars en die hebben we erin gestopt en toen zijn we weggegaan."

Volgens Derksen heeft hij echter de kaars rechtop tussen de benen van de vrouw gezet en haar daarmee nooit gepenetreerd. "Het was zo'n 1000-urenkaars, op zo'n sokkel. Die hebben we tussen haar benen gezet. ik heb haar daarmee niet gepenetreerd, maar het blijft onbeschaafd."

"Het waren de zeventiger jaren. Ik wilde duidelijk maken hoe mensen van mijn generatie ondeugend zijn geworden en een losbandige periode hebben meegemaakt. Ik stak mijn hand in eigen boezem", legt Derksen zijn uitspraken uit. Hij zei ook dat zijn verhaal meer iets was voor aan de stamtafel.

Uitspraken leidden tot storm van kritiek

De bekentenis en de lacherige manier waarop collega's - Wilfred Genee, Rene van der Gijp - dinsdag over het incident deden, leidden woensdag tot veel boze reacties. Onder anderen Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, sprak vernietigend uit over het fragment. "Ik had juist het idee dat ik mij kwetsbaar opstelde", zei Derksen tijdens de uitzending.

Verder vindt de analist vooral dat "de woke cancelgemeente weer heel actief is geweest vandaag". "Het blijft gek dat je elk half uur op het NOS Journaal bent."

Talpa Network zei woensdag "enorm geschrokken" te zijn van de uitlatingen van Johan Derksen en meldde in gesprek te gaan met hem. Schrijver en columnist Roos Schlikker stapte vanwege de uitspraken op als vaste tafeldame bij het programma Vandaag Inside