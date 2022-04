Talpa Network is "enorm geschrokken" van de uitlatingen van Johan Derksen. Hij zei dinsdagavond in zijn programma Vandaag Inside dat hij in zijn jonge jaren een bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd heeft.

Talpa Network, eigenaar van SBS6 dat Vandaag Inside uitzendt, laat woensdag weten de zaak verder te onderzoeken. "Dit is een ernstige zaak waar we zorgvuldig naar gaan kijken. We gaan op de kortst mogelijke termijn in gesprek met Johan", zegt een woordvoerder.

Derksen vertelde in Vandaag Inside dat hij als profvoetballer van Veendam samen met de keeper op stap was en "met twee juffrouwen" mee naar huis ging. "Ze waren zo dronken dat ze ons helemaal onderkotsten. Ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeuren als je jong bent: we zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op de bank. Er stond zo'n grote kaars en die hebben we erin gestopt en toen zijn we weggegaan."

Derksen deed zijn bekentenis naar aanleiding van Johnny de Mols beslissing om voorlopig HLF8 niet te presenteren na een beschuldiging van seksueel misbruik. Al tijdens de uitzending ontstond op sociale media veel commotie over de uitspraken van Derksen.

Derksen zegt tegen het AD niet van plan te zijn om zijn excuses aan te bieden voor zijn uitspraken. "Ik trek er geen woord van terug en bied ook mijn excuses niet aan. Het is een jeugdzonde die ik heb opgebiecht, daarmee heb ik me kwetsbaar opgesteld. Ik ben er niet trots op, maar ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Het gebeurde in de tijdgeest van toen."