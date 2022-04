Johan Derksen heeft in zijn jonge jaren een bewusteloze vrouw gepenetreerd met een kaars. Die bekentenis deed hij dinsdagavond in zijn programma Vandaag Inside.

Toen Derksen als profvoetballer van Veendam samen met de keeper op stap was, gingen ze "met twee juffrouwen" naar huis. "Ze waren zo dronken dat ze ons helemaal onderkotsten. Ik ben er niet trots op, maar dat soort dingen gebeuren als je jong bent: we zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op de bank. Er stond zo'n grote kaars en die hebben we erin gestopt en toen zijn we weggegaan."

Derksen deed zijn bekentenis naar aanleiding van Johnny de Mols beslissing om voorlopig HLF8 niet te presenteren na een beschuldiging van seksueel misbruik.

"Iedereen heeft wel jeugdzondes begaan, maar als ik hieraan terugdenk, schaam ik me kapot." Hij liet ook weten: "Ik vind met dit soort beschuldigingen dat het wel ver teruggaat hoor. Er is een groot verschil of je 73 bent of 22. Maar technisch gezien zal een officier van justitie het als verkrachting kunnen uitleggen."