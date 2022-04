Johnny de Mol stopt voorlopig met zijn talkshow HLF8 omdat hij door een vrouw wordt beschuldigd van seksueel misbruik. De presentator ontkent de beschuldigingen dinsdag in een verklaring, maar hij zegt dat het hem en zijn redactie "onmogelijk wordt gemaakt" om het programma voort te zetten.

"Gasten ontvangen om gezamenlijk een vrolijke en boeiende show te maken, is voor mij nu even niet te doen. Het valt me heel zwaar", zei De Mol aan het einde van de aflevering van dinsdag.

Het is nog niet duidelijk of het programma HLF8 doorgaat. Daar wordt later meer over bekend. Tijdens een eerdere afwezigheid van De Mol nam Hélène Hendriks de presentatie van de talkshow over. "Ik doe nu een stap opzij om aan mijn verdediging te werken, in de hoop en verwachting dat de waarheid boven tafel komt en dat ik gewoon weer verder kan met mijn werk", aldus De Mol.

De presentator zei in zijn verklaring dat hij deze week van de beschuldiging hoorde. Volgens De Telegraaf heeft het incident zich enkele jaren geleden voorgedaan. Een vrouw zou door De Mol zijn gedrogeerd met GHB en daarna seksueel zijn misbruikt in een hotel. Een stichting die zich bezighoudt met seksueel misbruik zou De Mol om opheldering hebben gevraagd, zegt zijn advocaat Peter Plasman tegen de krant.

45 Johnny de Mol stopt tijdelijk met talkshow na nieuwe beschuldiging

De Mol eerder beschuldigd van mishandeling

De stichting wordt juridisch bijgestaan door Karim Aachboun, die ook al De Mols ex Shima Kaes bijstaat. Kaes deed in 2020 aangifte van mishandeling en poging tot doodslag tegen De Mol.

Eerder deze maand lekten details van haar aangifte uit in een artikel in HP/De Tijd. Ook toen ontkende De Mol de beschuldigingen met klem in een verklaring. Kort daarna vroeg hij het Openbaar Ministerie (OM) om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen, om een einde te maken aan de beschuldigingen.

Hij zag na het artikel van HP/De Tijd geen reden om zijn presentatiewerkzaamheden neer te leggen, maar doet dit nu alsnog na de nieuwe beschuldigingen. De Mol presenteert sinds september de talkshow HLF8 op SBS6. Dagelijks kijken zo'n 250.000 mensen naar het programma.