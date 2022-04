Journalist en theaterproducent Henk van der Meijden en dj Ferry Corsten hebben dinsdag een lintje ontvangen. Van der Meijden krijgt een koninklijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan de Nederlandse journalistiek en cultuur, Corsten voor zijn bijdrage aan de muziek en goede doelen.

De 84-jarige Van der Meijden is sinds zijn veertiende journalist en de grondlegger van weekblad Privé. Als theaterproducent is hij verantwoordelijk voor het naar Nederland halen van de beroemde Russische clown Oleg Popov en medeverantwoordelijk voor het Wereldkerstcircus in Carré.

De journalist wordt dinsdag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Die onderscheiding wordt verleend aan mensen die zich lange tijd persoonlijk op landelijk of regionaal niveau hebben ingezet voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis.

De 48-jarige Corsten wordt tot officier in de Orde van Oranje-Nassau benoemd, één graad hoger. Personen die benoemd worden tot officier hebben met hun verdiensten vaak een landelijke of internationale uitstraling of betekenis. Corsten krijgt de benoeming omdat hij een belangrijke bijdrage aan de bekendheid van de Nederlandse elektronische dancemuziek en wordt wereldwijd erkend als een van de pioniers van de trancemuziek.