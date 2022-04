Steeds vaker worden buitenlandse journalisten in ons land gehinderd door de politie. Perskaarten worden niet erkend en daardoor kunnen verslaggevers hun werk niet uitvoeren of worden ze zelfs gearresteerd, zegt de Buitenlandse Persvereniging in Nederland (BPV) maandag tegen BNR.

Volgens de BPV past dit in een bredere trend. Tussen de Nederlandse overheid en hier werkzame buitenlandse journalisten zou inmiddels een "zeer slechte" relatie zijn ontstaan.



Klachten over de manier waarop de Nederlandse overheid zich opstelt tegenover buitenlandse journalisten stapelen zich op, zegt BPV-directeur Britta Behrendt.

"We worden vaak aan het lijntje gehouden, of niet serieus genomen. Zo verzochten wij verschillende ministeries om een interview met de net aangetreden ministers en kregen we te horen dat de overheid daar geen belang bij heeft", aldus Behrendt.

'Behandeld als crimineel'

BNR sprak met meerdere buitenlandse journalisten die tegenwerking door de Nederlandse overheid hebben ervaren. Een van hen is de Spaanse freelance journalist David Morales Urbaneja, die op 9 april 2020 op het Binnenhof in Den Haag verslag wilde doen van een demonstratie van actiegroep Extinction Rebellion.

Aanvankelijk accepteerde de politie zijn perskaart, maar toen er mensen werden gearresteerd en hij dat vastlegde, moest Morales zich nogmaals accrediteren. "Agenten vertelden mij dat het niet de juiste perskaart was, waarna ik bij mijn polsen werd gegrepen en naar het politiebureau moest komen. Ik was gearresteerd."



Op het bureau werd Morales naar eigen zeggen "behandeld als crimineel". "Bij toeval kon ik rekenen op vrijlating." Morales stond namelijk met zijn burgerservicenummer als journalist in het politiesysteem. Daardoor kon hij na drie uur gaan, ruim na het verstrijken van zijn deadline.



Journalisten met wie BNR sprak geven aan dat de politie in alle gevallen haar excuses heeft aangeboden voor het vertoonde gedrag. De politie laat in een reactie weten "niet op de hoogte" te zijn van de brede trend waar de BPV van spreekt.



De woordvoerder benadrukt dat de persvrijheid voor de politie van groot belang is en die ook wil beschermen. "Onze agenten worden erin opgeleid burger te beschermen en zo ook de persvrijheid."