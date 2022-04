John van den Heuvel vindt het jammer dat hij in de wereld van misdaadverslaggeving weinig nieuwe gezichten ziet. In het onlineprogramma Het Bonusprogramma van de School voor Journalistiek in Utrecht vertelt de bekende misdaadverslaggever dat hij zich daar ook soms zorgen over maakt.

"Ik hoop dat er nieuwe talenten opstaan, want daar maak ik me weleens zorgen over", antwoordt Van den Heuvel op een vraag over hoe studenten zich het beste kunnen voorbereiden op een baan als misdaadjournalist. "Want nu zie ik misdaadverslaggevers die dat al vele jaren doen, maar ik zie niet zo heel veel nieuwe gezichten opstaan. Dat vind ik jammer, het is een mooi en boeiend vak. Wel met rafelrandjes", zegt Van den Heuvel, verwijzend naar zaken als bedreiging waar hij ook mee te maken heeft.

Zelf noemt de journalist zijn vroegere werk bij de politie in Amsterdam een goede voorbereiding op zijn baan als misdaadjournalist. Als rechercheur kreeg hij een goed beeld van hoe bijvoorbeeld drugshandel eraan toegaat. Ook leerde hij dat er helemaal niets romantisch is aan misdaad. "We kennen allemaal films als The Godfather en lezen fictie over misdaad en dan zou je kunnen denken dat er een soort romantiek is daar, maar ik heb aan den lijve ondervonden: er is niets romantisch aan de onderwereld", zegt van den Heuvel.

Overigens is het ook goed mogelijk om zonder politie-ervaring misdaadverslaggever te worden, zegt Van den Heuvel in het gesprek dat te zien is op YouTube. "Maar ik denk wel dat het een pre is, omdat ik de politiewereld goed kende, weet hoe onderzoeken werken en ook weet hoe het is om als ME'er een steen naar je hoofd te krijgen. Dat zijn wel voordelen. Maar het is geen absolute voorwaarde."