RTL Nederland en Talpa Network kondigden vorig jaar zomer aan te willen fuseren. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt momenteel "diepgaand" of deze fusie zomaar mag en kan. De uitslag daarvan kan nog een tijd op zich laten wachten, terwijl op de achtergrond zaken als de misstanden rond The voice of Holland zijn gaan spelen.

Als Talpa en RTL niet fuseren, gaan ze verliezen van Amerikaanse en Chinese techreuzen. Dat is althans wat John de Mol verwacht.

De Talpa-oprichter sprak dit vorig jaar juni uit bij de aankondiging van de fusieplannen, die als doel hebben Nederlandse content overeind te houden. Samen staan de twee 'lokale' spelers sterker in een markt die steeds internationaler wordt en waarin streamingdiensten domineren. Speerpunt wordt daarom de eigen streamingdienst Videoland met forse investeringen in Nederlandse producties, zei CEO Sven Sauvé van RTL Nederland.

RTL Nederland is eigenaar van onder meer RTL 4 en Videoland. Talpa Network van John de Mol heeft tv-zenders als SBS6 en radiostations als Radio 538 en Radio 10 in handen. Wat er bij het doorgaan van de fusie met zenders als RTL 4 en SBS6 gebeurt, werd vorig jaar niet bekendgemaakt. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat alle tv-zenders in het nieuwe bedrijf naast elkaar kunnen bestaan.

Daarnaast is het ook de vraag wat er gebeurt met alle tv-sterren. RTL 4 heeft gezichten als Chantal Janzen, Carlo Boszhard en Beau van Erven Dorens, SBS6 heeft onder anderen Linda de Mol, Wendy van Dijk, de Meilandjes en de mannen van Vandaag Inside. Het lijkt duidelijk dat er niet voor elke ster plaats is.

En hoe zit het met programma's die 'dubbelen', zoals Shownieuws van SBS6 en RTL Boulevard en nieuwsrubrieken als Hart van Nederland en EditieNL?

The voice en Johnny de Mol

Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat de fusieplannen werden aangekondigd en zijn er nog steeds veel vragen. Ook bij de ACM. Die kondigde in januari aan dat diepgaand onderzoek nodig is naar de megafusie, omdat na eerder onderzoek is gebleken dat deze verregaande gevolgen heeft voor het medialandschap.

Sinds begin dit jaar zijn er ook andere zaken op de achtergrond gaan spelen, zoals de misstanden in The voice of Holland en de aangifte tegen Johnny de Mol door zijn ex-partner. RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst liet eerder al weten over met name de The Voice-perikelen stevige gesprekken te willen voeren met Talpa Network.

Eerder meldde de ACM al aan NU.nl dat de toezichthouder in het verdere onderzoek naar de voorgenomen fusie de recente misstanden bij The voice of Holland achterwege laat.

Te grote positie op de markt

Waar kijkt de ACM dan wel naar? De concurrentiewaakhond onderzoekt of de positie van het bedrijf op de reclamemarkt niet te groot wordt.

Ook krijgen distributeurs van televisiekanalen zoals VodafoneZiggo en KPN voortaan te maken met één partij, die mogelijk hogere prijzen kan afdwingen. Zo wordt tv voor consumenten misschien duurder. Als derde onderzoekt de ACM of producenten en programmamakers niet de dupe worden van de fusie, bijvoorbeeld als het nieuwe bedrijf zelf meer gaat produceren.

ACM maakt daarvoor een ronde langs belanghebbenden in de markt, zoals de distributeurs, tv-producenten en mediabureaus die de reclame van (tv-)adverteerders inplannen. Al met al hebben zowel de kijker, de adverteerder als de producent straks minder keuzemogelijkheden.

Talpa in handen van RTL Group

Krijgt de fusie groen licht, dan komt het Nederlandse Talpa Network in handen van RTL Group, het Luxemburgse bedrijf dat zelf voor een groot deel eigendom is van het Duitse Bertelsmann.

In de nieuwe opzet krijgt Talpa Network-eigenaar De Mol een belang van 30 procent in RTL Nederland. Hij houdt zijn productiebedrijf Talpa Entertainment Productions buiten de deal. Ook buiten de fusie valt Fremantle (onderdeel van RTL), met programma's als RTL Boulevard, The Masked Singer, Holland's Got Talent, Boer zoekt Vrouw en Heel Holland Bakt.

De naam van het nieuwe bedrijf zou naar verluidt RTL Network moeten worden. Sauvé krijgt de leiding, terwijl De Mol zich helemaal op tv-formats kan gaan richten.

Bezwaar van DPG Media

Wanneer de ACM uitspraak doet, is niet bekend. Een woordvoerder laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Met andere woorden: de beslissing lijkt nog wel een tijd op zich te laten wachten. Dat heeft alles te maken met de procedure rond een besluit van de ACM.

RTL Group, eigenaar van RTL Nederland, moest namelijk een vergunningsaanvraag bij de ACM indienen om Talpa Network over te nemen. Dat gebeurde half februari. Tot eind februari hadden partijen de tijd om bezwaar te maken.

DPG Media, het bedrijf achter onder meer de Volkskrant, AD, NU.nl en Qmusic, heeft in ieder geval bezwaar aangetekend tegen de fusieplannen. Het bedrijf, dat vorig jaar zelf in de race was voor een overname van RTL Nederland, vindt dat een gezamenlijk bedrijf van RTL en Talpa Network een monopoliepositie op de tv-markt creëert.

Na de vergunningaanvraag moet de ACM binnen drie maanden een beslissing nemen. Dan moet de waakhond wel alle informatie binnen hebben. Volgens ingewijden was de ACM begin april nog bezig met een rondgang langs betrokkenen. De kans is zelfs groot dat het besluit over de fusie uiteindelijk pas na de zomer komt.