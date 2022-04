Videoland gaat dit jaar documentaires uitzenden over het leven van André Hazes en Akwasi. RTL-talkshowhost Eva Jinek geeft eveneens een inkijkje in haar leven, maakte Videoland vrijdag bekend tijdens een presentatie van plannen voor de komende tijd.

Videoland volgde de afgelopen tijd zowel André Hazes als Akwasi met de camera. Volgens de streamingdienst zijn het "twee Nederlandse persoonlijkheden die beiden weten hoe het is om het gesprek van de dag te domineren".



"Alle kanten van hun reis van het afgelopen jaar, inclusief hun eigen stem en het tegengeluid, komen aan bod", laat RTL, eigenaar van Videoland, weten.

De serie met Akwasi moet nog voor de zomer verschijnen, de reeks met André Hazes volgt later dit jaar.

Eva Jinek spreekt in de nieuwe Videoland-serie De Wereld van Eva over intieme zaken, zoals het schuldgevoel van werkende moeders en seks na de bevalling. "Ze doet het met humor, en met het doel om het taboe en de schaamte te doorbreken en een open gesprek te voeren over normale dingen in het leven van een vrouw", aldus RTL.

Videoland wil meer dan tien eigen series per jaar maken

Videoland geeft verder de komende tijd ruimte aan makers als regisseur Will Koopman, acteur en (theater)maker Nasrdin Dchar en scenarioschrijver Simon de Waal. Koopman, maker van onder meer Gooische Vrouwen en Divorce, regisseert een kerstfilm, die dit jaar nog te zien zal zijn bij de streamingdienst.



De Waal werkt op dit moment aan de nieuwe spannende dramaserie Sleepers en Dchar ontwikkelt verschillende verhalen voor het platform.



Videoland wil meer dan tien eigen dramaseries gaan maken per jaar. In 2023 worden onder andere de eerder aangekondigde serie over Máxima - de duurste serie ooit in Nederland gemaakt - en de dramedy van Chantal Janzen over samengestelde gezinnen verwacht.