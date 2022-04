Ron Fresen is vrijdagavond voor het laatst te zien als duider van de Haagse politiek bij de NOS. De 63-jarige verslaggever liet in oktober weten dat hij prostaatkanker heeft en daarom stopt met zijn werk voor de NOS.

Fresen hoopt dat de journalistiek vanuit Den Haag in de toekomst wat meer aandacht heeft voor het oplossen van problemen in plaats van de waan van de dag, zegt hij vrijdagmiddag in een interview met de NOS.



"Aandacht besteden aan het relletje van de dag is ook gewoon leuk, dus ik begrijp die verleiding. Maar als je afscheid neemt en zo'n beetje aan het terugkijken bent, dan kan je wat meer afstand nemen", zegt hij. "Ik denk dat als ik boven mezelf zou hangen tien jaar geleden, dan zou ik ook denken: jemig Ron, doe even normaal."



Fresen is er niet van overtuigd dat er snel iets gaat veranderen. "Ik zie het nu nog te weinig. Politici moeten de steun in het land verdienen met wat ze inhoudelijk bijdragen aan het oplossen van problemen. Als de journalistiek daar nou meer aandacht aan geeft en minder aan wie of wat het hardst om aandacht roept... Dat zou het begin van een goede doktersingreep kunnen zijn."



"Politiek is gewoon machtig interessant", zegt Fresen. "Het gaat, of hoort te gaan, over de wezenlijke vraagstukken in een land in een leven."

Twee weken geleden voerde Fresen al zijn laatste gesprek met premier Mark Rutte in het tv-programma Gesprek met de minister-president op NPO1. Vrijdag is hij voor het laatst te zien vanaf het dak van het gebouw waar de Haagse redactie van de NOS zit.

Fresen wordt vanaf 1 mei als de vaste politiek duider van het NOS Journaal opgevolgd door Xander van der Wulp.