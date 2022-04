Het nieuwe seizoen van Het Mooiste Meisje van de Klas is donderdag van start gegaan met 1,2 miljoen kijkers. De eerste aflevering van het NPO1-programma met presentator Jaap Jongbloed behaalt daarmee een derde plaats in de kijkcijfer top 25 van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De kijkcijferlijst wordt weer gedomineerd door programma's op NPO1. Op Floortje Naar Het Einde Van De Wereld stemden om 20.30 uur een kleine 1,6 miljoen mensen af en De Avondshow met Arjen Lubach trok rond 22.30 uur ruim 1,1 miljoen kijkers.



Het best bekeken programma van de dag was het NOS Journaal van 20.00 uur met 1.887.000 kijkers.



Het best bekeken programma op RTL 4 was het RTL Nieuws van 19.30 uur, dat met 1.173.000 kijkers op een vijfde plaats is terug te vinden. Op SBS6 werd Vandaag Inside het best bekeken. Daar stemden 806.000 mensen op af, goed voor een tiende plek.