Loiza Lamers is de nieuwe presentatrice van Holland's Next Top Model. Het programma waarin gezocht wordt naar het volgende Nederlandse topmodel keert terug voor een dertiende seizoen, dat op Videoland te zien zal zijn.

De 27-jarige Lamers, die het programma zelf in 2015 won, kondigt het nieuws aan op Instagram. "In 2015 won ik en nu, zeven jaar later, op deze dag, mag ik jullie eindelijk vertellen dat ik de nieuwe presentatrice van HNTM ben."

"Ik kan mijn gevoel moeilijk omschrijven, maar geloof me, ik spat bijna uit elkaar van geluk en trots. Bedankt voor het vertrouwen en de kans, let's do this."

Het nieuwe seizoen van Holland's Next Top Model wordt speciaal voor Videoland gemaakt. Wie er in de jury zit, wordt later bekendgemaakt.

Lamers neemt het stokje over van Anna Nooshin, die het programma van 2017 tot en met 2019 drie seizoenen lang presenteerde. Ook Yfke Sturm, Daphne Deckers en Anouk Smulders gingen haar voor.