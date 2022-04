Presentator Twan Huys begint op 24 april weer aan een nieuw seizoen van College Tour. NU.nl zet de gasten voor je op een rij.

Tim Hofman (24 april)

Het nieuwe seizoen van College Tour begint met een aflevering waarin Tim Hofman wordt ondervraagd door de studenten en Huys. De presentator en journalist werd bij het grote publiek bekend door programma's op BNN, nadat hij de BNN University had afgerond. Na programma's als Spuiten en Slikken en Je Zal Het Maar Hebben jarenlang te hebben gepresenteerd, nam hij in 2020 de presentatie van Over Mijn Lijk over, waarvoor hij de Gouden Televizierring won.

In 2016 begon Hofman met het onlineprogramma BOOS, waarin hij mensen helpt onrecht wat hun is aangedaan op te lossen. Begin dit jaar maakte Hofman een aflevering over de misstanden rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. Deze aflevering zorgde landelijk voor veel op ophef en werd binnen twee uur vijf miljoen keer bekeken.

Jamala (1 mei)

Susana Alimivna Jamaladinova, als artiest vooral bekend als Jamala, is een Oekraïense zangeres die in 2016 plotsklaps internationaal bekend werd doordat ze het Eurovisie Songfestival won. Ze eindigde op de eerste plek met haar nummer 1944, dat gaat over de deportatie van de Krim-Tartaren door Stalin. Voor de zangeres was het een persoonlijk onderwerp, omdat haar oma werd gedeporteerd en haar tante zelfs omkwam tijdens de treinreis die volgde.

Dit jaar is Jamala een van de artiesten uit Oekraïne die internationaal aandacht vraagt voor de Russische inval in haar land. In maart, als veel landen door middel van tv-shows hun kandidaat kiezen voor het aankomende Songfestival, bezocht ze verschillende landen om haar nummer te zingen en te praten over de oorlog. Jamala vluchtte met haar kinderen uit Oekraïne, maar haar man moest er achterblijven om te helpen waar hij kan.

Pieter Omtzigt (8 mei)

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt is de laatste jaren niet meer weg te denken uit het politieke landschap in Den Haag. Bij College Tour zal hij praten over de recente turbulente jaren in zijn politieke carrière. Zo beet hij zich vast in het toeslagenschandaal, verliet hij het CDA toen de notitie met 'functie elders' lekte en kampte hij met een burn-out.

Eerder deze week werd bekend dat hij als rapporteur van de Raad van Europa bezig is met een onderzoek naar het Pegasus-schandaal, waarmee politici in verschillende Europese landen hun politieke tegenstanders afluisterden.

Ireen Wüst (15 mei)

Schaatskampioen Ireen Wüst begon haar succesvolle deelnames aan de Olympische Spelen op negentienjarige leeftijd in 2006, toen ze voor het eerst goud won. Ze wist uiteindelijk op vijf verschillende Spelen individueel goud te behalen, drie keer op de 1.500 meter en twee keer op de 3.000 meter. Sinds de afgelopen Olympische Spelen mag Wüst zich de oudste langebaanschaatser met olympisch goud noemen.

Ook de Europese en wereldkampioenschappen allround wist ze meerdere malen te winnen en ze boekte grote successen op de wereldkampioenschappen afstanden. De 36-jarige Wüst beëindigde na het afgelopen schaatsseizoen haar loopbaan.

Christine Lagarde (22 mei)

Christine Lagarde is een in Parijs geboren Franse politicus en zakenvrouw die sinds 2019 voorzitter van de Europese Centrale Bank is. Ze was onder president Nicolas Sarkozy van 2007 tot en met 2011 minister van Economische Zaken. Daarvoor was ze ook al minister van Buitenlandse Handel en van Landbouw en Visserij.

Van 2011 tot en met 2019 was Lagarde directeur van het Internationaal Monetair Fonds. Ze was de eerste vrouw die deze functie bekleedde. Hetzelfde geldt voor haar rol als voorzitter van de Europese Centrale Bank, die ze tot 2027 vervult.

Lex Hoefsloot (29 mei)

Lex Hoefsloot is medeoprichter en CEO van het bedrijf Lightyear, dat elektrische auto's met zonnepanelen ontwikkelt. Na een studie aan de Technische Universiteit Eindhoven begon de 31-jarige Hoefsloot Lightyear als inzending voor de World Solar Challenge, maar het groeide al snel uit tot een miljoenenbedrijf. Vorig jaar werd er ruim 90 miljoen euro geïnvesteerd in de elektrische auto's, waarvan de eerste exemplaren deze zomer moeten worden geproduceerd.