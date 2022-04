Bioloog Freek Vonk is vanaf 4 juni de stem van de BBC-natuurseries die de EO op NPO1 uitzendt. De eerste drie series die Vonk inspreekt, zijn The Mating Game, Eden en The Green Planet.

"Al jarenlang maak ik voor de NPO tv-programma's over de natuur. Daarmee probeer ik zoveel mogelijk mensen - jong en oud, dwars door alle lagen van de bevolking - te laten zien hoe ongelooflijk mooi en bijzonder de natuur en de dierenwereld is", aldus Vonk.

"Dat ik nu ook de stem van de EO-natuurseries op NPO1 mag worden en daarmee een beetje in de voetsporen mag treden van David Attenborough, is niet alleen fantastisch, maar natuurlijk ook een enorme eer."

The Mating Game: hoe dieren elkaar versieren gaat zaterdag 4 juni van start, maakt de omroep donderdag bekend. De serie gaat over hoe dieren op verschillende fascinerende manieren aan hun partners komen. Bioloog Vonk is bijzonder hoogleraar aan de VU en verbonden aan Naturalis in Leiden.