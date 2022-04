Het Klokhuis (NTR) gaat een aantal afleveringen van het educatieve kinderprogramma ondertitelen in het Oekraïens. De NPO volgt daarmee de Belgische publieke omroep VRT, die dinsdag aankondigde zijn jeugdjournaal Karrewiet voorlopig van Oekraïense ondertiteling te voorzien. Het NOS Jeugdjournaal heeft nog geen plannen in die richting.

Het is relevant om "een selectie van" afleveringen van Het Klokhuis te ondertitelen, zegt een woordvoerder van de NPO woensdag in gesprek met NU.nl. "Veel van de Oekraïense vluchtelingen zijn vrouwen met kinderen. Het Klokhuis is bij zowel volwassenen als kinderen geliefd en het is bij uitstek een programma om samen te kijken. Het Klokhuis biedt op leuke en leerzame manier informatie en het is indirect ook een kennismaking met Nederland en de Nederlandse cultuur."



Het kinderprogramma werkt voor de ondertiteling samen met Net in Nederland, een online platform van de NPO voor nieuwkomers. Net in Nederland gaat de afleveringen verspreiden onder de Oekraïense gemeenschap. "Speciaal voor de Oekraïners die naar Nederland komen heeft Net in Nederland een Facebook-pagina, waar in het Oekraïens story's en video's aangeboden gaan worden", aldus de woordvoerder, die ook zegt dat er momenteel nog gesprekken zijn met de NOS, maar dat er nu geen plannen voor ondertiteling zijn.



De VRT maakte dinsdag bekend dat Karrewiet voortaan ook te volgen zal zijn voor kinderen die vanwege de oorlog in Oekraïne naar België zijn gevlucht. De ondertitels zijn er sinds dinsdag, voorlopig voor een maand.