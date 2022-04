De sinds maart in Nederland beschikbare streamingdiensten HBO Max en Viaplay lijken een goede start te maken. De site en app van de twee diensten waren goed voor respectievelijk 18,1 miljoen en 15 miljoen bezoeken aan de site of app. Netflix blijft verreweg het grootst, maar levert door de komst van HBO Max en Viaplay wel in.

Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut GfK. HBO Max begon op 8 maart in Nederland en lokte de potentiële abonnee met een levenslange korting in het geval van een snelle instap.

Dit heeft er volgens GfK onder meer voor gezorgd dat de site en app van HBO Max een bereik hadden van in totaal 3,1 miljoen personen, die gezamenlijk 18,1 miljoen keer de site of app bezochten. Relatief gezien werd het hoogste bereik behaald onder 35- tot 49-jarigen.

Of de bezoekers ook daadwerkelijk een abonnement hebben afgesloten, is niet bekend. GfK kijkt alleen naar het bereik van websites in Nederland. HBO Max laat weten geen abonnementscijfers te verstrekken en ook de andere streamingdiensten delen geen cijfers.

Het eveneens in maart geïntroduceerde Viaplay telde 15 miljoen bezoeken aan de site of app. Blikvanger van Viaplay is de Formule 1, waarvan deze streamingdienst de rechten in handen heeft.

Netflix verliest terrein, ook wereldwijd

Netflix blijft nog altijd ver bovenaan staan met 70 miljoen bezoeken in maart, maar verliest wel terrein door het grotere aanbod. Videoland wist te stijgen qua bezoek en is tweede met 26,2 miljoen bezoeken aan de site of app en daarna volgt al HBO Max met 18,7 miljoen bezoeken. Disney+ blijft gelijk met 15,5 miljoen.

Dinsdag werd duidelijk dat Netflix wereldwijd voor het eerst sinds 2011 abonnees heeft verloren. In het eerste kwartaal verloor het bedrijf 200.000 abonnees, terwijl het had verwacht dat er 2,5 miljoen nieuwe abonnees bij zouden komen. De streamingdienst telt momenteel 221,6 miljoen abonnees.