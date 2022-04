Qmusic gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam, die dinsdag bepaalde dat Qmusic moet stoppen met de nieuwe danceprogrammering op de zaterdagavond. De radiozender was door evenementenorganisator Q-dance voor de rechter gesleept.

"Wij hebben kennisgenomen van de uitspraak van de voorzieningenrechter. Wij worden nu gedwongen om een deel van onze zaterdagavondprogramma's stil te leggen, ten onrechte", aldus een woordvoerder van Qmusic. "Dit is ook vooral vervelend voor onze dj's Armin van Buuren, Sunnery James & Ryan Marciano en Afrojack. We gaan hier zeker tegen in hoger beroep."

Qmusic zou volgens Q-dance een schikking uit 2005 overtreden door het programmeren van programma's specifiek toegewijd aan dancemuziek. De evenementenorganisator vond Q-dance en Qmusic te veel op elkaar lijken.

Uiteindelijk kwamen de twee partijen tot de afspraak dat de radiozender gewoon Qmusic mocht heten, maar alleen als het station niet actief dancemuziek zou promoten. Aan die afspraak houdt Qmusic zich niet voldoende, vindt Q-dance. Met een nieuwe show vol dancemuziek op zaterdag zou de zender de afspraken schenden. De rechter geeft Q-dance daarin gelijk.

Sander Bijlstra, managing director van Q-dance, is blij dat de rechter de evenementenorganisator in het gelijk heeft gesteld. "En dat ons standpunt is bevestigd dat Qmusic de gemaakte afspraken overtreedt en per direct moet stoppen met het programmeren van danceprogramma's op de zaterdagavond. We betreuren het dat een gang naar de rechter nodig was, maar zijn blij met de uitspraak en zien dit nu als startpunt en basis voor een gezond gesprek over de toekomst", aldus Bijlstra.

Qmusic moet van de rechter binnen veertien dagen na het vonnis de danceprogrammering staken en gestaakt houden. Voor iedere overtreding hiervan moet Qmusic een dwangsom van 10.000 euro betalen. Ook moet de radiozender de proceskosten van Q-dance betalen.