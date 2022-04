Karrewiet, het Vlaamse jeugdjournaal van VRT NWS, gaat uitzendingen in het Oekraïens ondertitelen. Op die manier kunnen kinderen die het oorlogsgeweld in Oekraïne zijn ontvlucht en nu in België wonen de actualiteiten volgen.

Het initiatief komt van de directie, meldt VRT dinsdag. Er staan in België zo'n 33.000 gevluchte Oekraïners geregistreerd, waarvan circa 10.000 kinderen jonger zijn dan twaalf jaar. Veel van de kinderen gaan inmiddels naar school. In Vlaanderen gebruiken leerkrachten Karrewiet om kinderen in te lichten over het nieuws en om bepaalde thema's bespreekbaar te maken.

De uitzendingen van het jeugdjournaal worden vanaf dinsdagavond voor in ieder geval een maand ondertiteld. Daarna wordt bekeken of het initiatief wordt voortgezet.