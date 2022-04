In de afgelopen 38 jaar heeft Tussen Kunst en Kitsch heel wat schatten gevonden. Naar aanleiding van het nieuwe seizoen dat woensdag begint, zet NU.nl een aantal opvallende en waardevolle vondsten op een rij.

Erfenis blijkt onverwachts een ton waard

Begin dit jaar werd een getijdenboek, ook wel gebedenboek genoemd, meegebracht naar opnames van het programma. De schoonvader van degene die het had meegenomen had het getijdenboek op een veiling gekocht. Zo'n boek werd gebruikt in een klooster, zodat op elk uur van de dag duidelijk was welk gebed er moest worden uitgesproken.

Het exemplaar stamde uit 1488 en werd getaxeerd op een waarde van 100.000 euro. Het komt daarmee op een gedeelde vijfde plek van hoogst getaxeerde objecten in de geschiedenis van het programma.

Getijdenboek. Getijdenboek. Foto: AVROTROS

Schilderij van De Lelie

Het getijdenboek deelt de vijfde plek met een schilderij van Adriaan de Lelie, dat in 2020 ook getaxeerd werd op 100.000 euro. Het schilderij kwam uit de familie van de man die het had meegenomen. Onder anderen schilder Charles Rochussen is als baby op het werk afgebeeld.

De Lelie (1755-1820) was een Nederlands kunstschilder die voornamelijk portretten schilderde van tijdgenoten uit het Nederlandse culturele leven. Ook schilderde hij veel binnenhuistaferelen.

Een heel dure onderzetter

Een man uit Middelburg kwam in 1988 langs met een piepklein schilderijtje in de hoop er meer over te weten te komen. Aan de kunstkenner vertelde hij hoe zijn vriend het kunstwerkje de laatste jaren had gebruikt als onderzetter voor warme pannen.

Ze wisten niet dat het om een schilderij van Pieter Brueghel de Jonge ging, waar een prijskaartje aan hing. De deskundige schatte de waarde tussen de 60.000 en 80.000 gulden.

Een wc-rolhouder uit de vijftiende eeuw

Kunstdeskundige Jan Beekhuizen was direct enthousiast toen een vrouw in 2004 met een zeldzame driekoningenkandelaar uit de vijftiende eeuw aan zijn tafel verscheen. De bezoeker bleek het antieke werk op haar toilet te gebruiken als wc-rolhouder.

Voor Beekhuizen is het een van de hoogtepunten uit zijn carrière. In de uitzending schatte hij de waarde op 10.000 euro.

Een schat onder het bed

400 gulden betaalde de opa van de inbrenger ervoor. Die zou eigenlijk een nieuwe set gordijnen gaan kopen, maar kwam terug met een schilderij. De erfgenaam bewaarde het werk jarenlang onder zijn bed, omdat het niet in het interieur paste.

Totdat hij besloot eens een bezoek te brengen aan Tussen Kunst en Kitsch. In de uitzending werd het werk op een waarde van 11.000 euro geschat.

256 Tussen Kunst en Kitsch - Kostbaar schilderij

Duurste vondst ooit

De kostbaarste vondst in het programma is nog altijd het het schilderij van Joost van Geel, dat in 2011 werd getaxeerd op 250.000 euro.

Het schilderij toont een kantwerkstertje in een interieur. De afgebeelde dame is van gegoede burgerij, gekleed in satijnen jurk en bontjas. Van Geel zou slechts tegen de vijftien schilderijen hebben gemaakt.