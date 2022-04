De kranten en tijdschriften van DPG Media zijn vanaf april niet meer te lezen op Blendle en daarom nam de online kiosk juridische stappen. Woensdag doet de rechter uitspraak in een kort geding, waarmee Blendle een verlenging van het contract wil afdwingen. Waarom is het voor Blendle zo belangrijk om de DPG-titels in het aanbod te houden?

Het contract tussen het mediabedrijf - waar NU.nl ook onder valt - en Blendle liep op 31 december 2021 af. Volgens Blendle moet DPG Media een nieuwe verbintenis aangaan, omdat het mediabedrijf over een economische machtspositie beschikt. Blendle stapte daarom naar de rechter.

Begin maart bepaalde de rechter dat DPG Media zijn eigen afweging mag maken. Na deze uitspraak maakte Blendle bekend in hoger beroep te gaan. Deze zaak loopt nog.

Woensdag wordt al uitspraak gedaan in een kort geding. De online kiosk hoopt daarmee een verlenging van het contract te kunnen afdwingen, in ieder geval tot het moment dat uit een bodemprocedure duidelijk wordt of het mediabedrijf het contract wel had mogen opzeggen.

Gat geslagen in aanbod Blendle

De titels van DPG, zoals de Volkskrant, AD en Het Parool, zijn een belangrijk fundament onder de dienstverlening van Blendle. Juist vanwege de dominante positie van DPG Media kan het bedrijf niet zomaar uit het samenwerkingsverband stappen, vindt Blendle-topman Willem Lems.

Volgens Lems heeft de beslissing van DPG grote impact op Blendle en wordt er een gat geslagen in het aanbod van de kiosk.

Waarom beëindigde DPG Media de samenwerking?

Volgens DPG Media zijn de opbrengsten uit Blendle niet voldoende en is de online kiosk inmiddels een directe concurrent voor de eigen abonnementen.

In het verleden was het mogelijk via de kiosk één los artikel te kopen, maar inmiddels is Blendle overgestapt op een maandelijks bedrag waarbij lezers toegang krijgen tot stukken.

Eerder beëindigde Mediahuis, eigenaar van kranten als NRC en De Telegraaf, al de samenwerking met Blendle. Ook in dit geval zouden wijzigingen in het bedrijfsmodel de reden geweest zijn.