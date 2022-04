Iris de Graaf werkte voor de NOS vanuit Rusland aan reportages, maar sinds de inval van Rusland in Oekraïne en het verbod op het benoemen van de oorlog, zit ze in Nederland. De afstand tussen de mensen die ze kende in Rusland wordt steeds groter, vertelt ze de Volkskrant. "Het voelt alsof ik een vijand ben geworden."

De Graaf vertrok terug naar Nederland omdat het werk haar vanuit Rusland onmogelijk werd gemaakt. Daar noemen ze de oorlog geen oorlog en wie dat wel doet, riskeert een gevangenisstraf. Het team waar ze mee werkt, een lokale producer en een cameraman, is gebleven.

"Ik voel me geamputeerd omdat ik mijn team niet meer heb. Ik probeer veel te volgen via Telegram, een van de weinige apps waar journalisten van onafhankelijke media nog nieuws delen. Russen die ik ken willen niet meer met me praten", aldus De Graaf.

De correspondent werkt nu vanuit Nederland aan reportages, met het team waarmee ze in Rusland werkte heeft ze echt alleen nog maar contact over privézaken en niet over de oorlog. De angst dat ze worden afgeluisterd is groot.

"Toen ik nog in Moskou was, vernamen we op een gegeven moment hoe een politiek activist werd gechanteerd door de FSB, de binnenlandse veiligheidsdienst, die opnamen van haar hadden gemaakt vanuit de airconditioner in haar huis. Zelf had ik ook twee airconditioners. Die heb ik toen meteen bedekt met hoezen. Ook tijdens ons werk merkten we aan de telefoonverbindingen dat we werden afgeluisterd. Of zagen we dat er in de muur geboord was, wat kon betekenen dat er mensen binnen waren geweest om afluisterapparatuur te installeren", aldus De Graaf.

De journaliste zag, in de periode nadat Rusland Oekraïne binnenviel en ze nog op locatie was, het land snel veranderen. "Ik kon geen geld meer opnemen, de apotheken liepen leeg, winkelvoorraden slonken, mijn buitenlandse vrienden werd geëvacueerd; diplomaten, mensen die op de ambassade werken, voor KLM. Binnen een week veranderde Moskou voor mijn ogen in een soort Noord-Korea."