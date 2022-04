Geen programma's meer gewijd aan dancemuziek bij Qmusic en geen promotie meer voor dancemuziek online. Dat eiste Q-dance onlangs bij de rechtbank van Amsterdam. Vandaag doet de rechter uitspraak, maar waarom wil de concertorganisator dit?

Het draait allemaal om oude afspraken die in een ver verleden zijn gemaakt. Al in 2005 troffen de twee partijen een schikking, toen de concertorganisator de naam van de radiozender niet zag zitten: Q-dance en Qmusic lijken te veel op elkaar, werd toen gepleit. Uiteindelijk kwamen de twee partijen tot de afspraak dat de radiozender gewoon Qmusic mocht heten, maar alleen als het station niet actief dancemuziek zou promoten.

Aan die afspraak houdt Qmusic zich niet voldoende, vindt Q-dance. Met een nieuwe show vol dancemuziek op zaterdag zou de zender de afspraken schenden. Volgens een woordvoerder van de zender, onderdeel van DPG Media, houdt Qmusic zich wel degelijk aan de regels: de afspraak uit 2005 zou betrekking hebben op hardstyle en niet op de dancemuziek die in het nieuwe programma wordt gedraaid.

Qmusic denkt dat de twee partijen elkaar kunnen versterken. "Met de start van Qmusic in Nederland is zeventien jaar geleden een overeenkomst opgesteld om verwarring tussen organisator van hardstyledancefeesten Q-dance en hitradiozender Qmusic te voorkomen. Vandaag de dag is er geen enkele verwarring en daarom vinden wij de aanklacht van Q-dance ongegrond", aldus de radiozender.

De rechter doet dinsdag schriftelijk uitspraak. Naar verwachting zal dat in de middag zijn.