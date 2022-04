De eerste aflevering van het achtste seizoen van de reportageserie Hier zijn de Van Rossems heeft zaterdagavond gemiddeld 700.000 kijkers getrokken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het NPO2-programma, waarin historicus en De slimste mens-jurylid Maarten van Rossem en zijn broer en zus op bijzondere plekken komen en daarover vertellen, scoorde zaterdag een negende plek in de top 25 van best bekeken programma's van de dag. De reportageserie moest nog een aantal NPO1- en RTL 4-programma's voor zich dulden.

De uitzending van Heel Holland Bakt op NPO1 was zaterdag met ruim 1,9 miljoen kijkers het populairst. Vlak daarachter volgt het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1, met meer dan 1,8 miljoen kijkers. Ik Vertrek (ook NPO1) maakt de top drie met gemiddeld 1,5 miljoen kijkers compleet.

Primetime scoorde ook RTL 4 goed met programma's als Oh, wat een jaar! (942.000 kijkers) en Make Up Your Mind (1 miljoen kijkers). De Code van Coppens en Onmogelijke duetten waren in het tijdslot vanaf 20.30 uur op SBS6 goed voor respectievelijk 446.000 en 498.000 kijkers.