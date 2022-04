Er komt een derde seizoen van de realityserie Jaimie: In The Vaes Lane. De serie zal laten zien hoe Jaimie Vaes haar leven oppakt na een "roerige periode" waarin ze brak met haar ex-verloofde Lil Kleine en aangifte tegen hem deed wegens mishandeling.

Een woordvoerder van discovery+, de streamingdienst waarop de show wordt uitgezonden, laat vrijdag desgevraagd weten dat onder meer te zien zal zijn hoe ze "haar leven voortzet na een roerige periode".

Vaes zal in de nieuwe reeks van Jaimie: In The Vaes Lane haar verhaal doen over de periode en vooruitblikken op de toekomst. Ook is te zien hoe ze het dj-vak probeert te leren en een nieuwe woning zoekt op Ibiza voor haar en haar zoon Lío. Het nieuwe seizoen is vanaf 24 juni te zien.

De influencer liet donderdag al weten dat er een derde seizoen van haar serie komt. Eerder zei discovery+ nog dat er geen plannen waren voor nieuwe opnames.

In februari doken op het juicekanaal Life of Yvonne beelden op waarop te zien is hoe Lil Kleine Vaes aan haar haren trekt en haar hoofd tussen een autodeur klemt. De influencer vertelde vorige week in het programma Khalid & Sophie dat hun relatie voorbij is en dat ze inmiddels aangifte heeft gedaan. De rapper liet onlangs weten dat hij hulp zoekt in Thailand.