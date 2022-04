Derek Ogilvie heeft ook in hoger beroep geen gelijk gekregen in zijn langslepende financiële conflict met RTL Nederland. Het zelfverklaarde medium en het mediabedrijf waren het oneens over de verdeling van de opbrengst van hun gezamenlijke theatershows tussen 2008 en 2016.

De 57-jarige Ogilvie stelt dat hij met overleden personen kan communiceren en is een van de bekendste televisiemediums van Europa. Ook beweert de Schot heel makkelijk en effectief in contact te kunnen komen met baby's.

In 2007 was hij te zien in het RTL-programma Baby's wil is wet, waarin hij als een soort 'babyfluisteraar' fungeerde. Een jaar later zocht hij contact met de doden in het programma The Ghost Whisperer.

Ogilvie wees het gerechtshof in Leeuwarden erop dat in de contracten vermeld stond dat hij voor de shows 62,5 procent van de bruto-opbrengst zou krijgen. RTL had hem in die jaren echter uitbetaald op basis van de netto-opbrengst, pas na aftrek van de kosten. Volgens Ogilvie had hij nog recht op bijna 3,8 miljoen euro.

In de ogen van RTL was de passage in het contract een "onhandige fout" en een "slip of the pen". Bovendien zou Ogilvie er tot 2016 nooit over zijn begonnen. Volgens Ogilvie werden bij de contractverlengingen grote en kleine wijzigingen aangebracht door RTL, maar was de passage over de uitbetaling altijd blijven staan.

Ogilvie leverde geen extra bewijs via getuigen

Pogingen om te schikken slaagden niet. De rechtbank gaf RTL in 2018 gelijk en Ogilvie ging in hoger beroep. In maart 2020 verloor Ogilvie ook bij het hof. Dat betrof een tussenuitspraak; Ogilvie mocht van het hof nog met extra bewijs komen via getuigen. Dat is niet geleverd, laat het hof donderdag weten.

De advocaat van Ogilvie stelde in de slotfase van het hoger beroep ook aan de orde dat er een ongelijke relatie zou zijn geweest tussen het "winstgerichte" RTL en een "emotionele, intuïtieve artiest" die "blind vertrouwde op RTL". Ook dit heeft de rechters van het hof niet op andere gedachten gebracht.