Een vertelling van de geschiedenis waar wekelijks twee miljoen mensen naar kijken: Het verhaal van Nederland weet het klaar te spelen. Niet eerder was een programma over dit onderwerp zo populair. De scènes zijn opgenomen op locatie en Daan Schuurmans wandelt in alle stilte over de Dam. Hoe hebben de makers dat voor elkaar gekregen? NU.nl sprak met regisseur Lourens Blok.

Voor wie Het verhaal van Nederland nog nooit heeft gezien: als kijker word je door verteller Schuurmans meegenomen naar belangrijke momenten in de geschiedenis. Acteurs spelen die momenten na en deskundigen vertellen interessante details. Aan de hand daarvan kom je een hoop te weten over bijvoorbeeld de industriële revolutie en het slavernijverleden van Nederland.

Wat opvalt in de uitzendingen: op de momenten dat Schuurmans over het strand of het Binnenhof loopt, zijn er amper andere mensen te zien. En tijdens de momenten dat acteurs het verleden naspelen, kan alleen een goed getraind oog zo af en toe een historisch foutje bespeuren. Dat heeft best wat voeten in de aarde gehad, vertelt Blok.

"We hebben een groot voordeel gehad: wij konden opnemen tijdens de coronaperiode, waardoor dingen waren afgesloten voor het publiek. Op een heleboel plekken waar het normaal wemelt van de mensen was het nu betrekkelijk rustig. En op bijvoorbeeld de Dam zijn we gewoon heel vroeg gaan filmen. Dan zijn er nog niet zo veel mensen en is het makkelijker."

Ruimte om het verkeer stil te leggen, was er niet. "Al hebben we soms wel mensen gevraagd om even om te lopen. Maar op het Binnenhof hebben we echt steeds maar twintig seconden gehad om Daan even gauw een tekst te laten opnemen. Want daarna liepen er alweer mensen doorheen."

Een fragment uit aflevering 8, Patriotten en Prinsgezinden. Een fragment uit aflevering 8, Patriotten en Prinsgezinden. Foto: NTR

Creatief met brandkranen en deurbellen

Op de momenten dat de kijker wordt meegenomen in de geschiedenis moet er soms creatief worden omgegaan met bijvoorbeeld brandkranen en deurbellen, die er in die tijd nog heel anders uitzagen of zelfs niet eens bestonden.

"Dan zetten we er een kar, een koets of een figurant voor. We hebben ook overal een paar rookmachines mee naartoe genomen: de rook is goed voor de sfeer, maar je gelooft toch ook dat alles een beetje viezig was in die tijd. Zo konden wij makkelijk wat dingen verbergen. De sneeuw heeft daar ook bij geholpen; zo was de moderne stoeprand in Dordrecht bedekt."

De acteurs die de momenten in de geschiedenis naspelen, zijn veelal mensen die dat in hun vrije tijd ook doen: 're-enacters'. Dat was handig voor de makers, want veel van deze acteurs hebben een hoop spullen thuis liggen en letten extra goed op. "Hele verenigingen van mensen die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld de tijd van de Romeinen, die op ieder detail letten. Die mensen zijn heel kritisch. Dat is alleen maar prettig, want je wil het zo accuraat mogelijk laten zien."

Toch bespeurde de auteur van dit stuk ergens een spotje waar dat niet hoorde. Blok ziet die kleine foutjes zelf uiteraard ook. "En nog veel meer dan jij. Nee, ik ga niet vertellen waar, want dan schrijf jij dat weer op, haha. Het kan er in sluipen en natuurlijk baal je dan. Maar ik weet dat wij er met z'n allen het maximale uit hebben gehaald en ons best hebben gedaan. En zelfs bij de grootste Hollywoodproducties sluipen dit soort foutjes erin."

Een fragment uit aflevering 5: Pestlijders en predikanten. Een fragment uit aflevering 5: Pestlijders en predikanten. Foto: NTR

Een beetje drama, een beetje documentaire

Woensdag sluit de tiendelige reeks af met een aflevering over de Tweede Wereldoorlog, maar daar blijft het niet bij: het programma heeft ook een populaire eigen podcast en een audiotour waarmee mensen wandelingen kunnen maken langs historische plekken, en er is een aparte serie voor kinderen gemaakt.

Blok denkt dat de populariteit te danken is aan de combinatie die de makers hebben gevonden: een beetje drama, een beetje documentaire. "Het vult elkaar echt aan. De deskundigen onderstrepen wat je net gezien hebt, komen met details en vertellen dat met enthousiasme. De fascinatie die zij hebben voor een onderwerp wil jij ook voelen. Daan brengt het overtuigend, hij neemt je mee. En alles is met evenveel liefde opgenomen: het ziet er altijd mooi uit."

Natuurlijk is er ook kritiek: er zijn delen van de geschiedenis overgeslagen en sommige historici vinden dat daarmee het verhaal niet helemaal juist wordt verteld. Blok snapt dat, maar is ook realistisch. "De geschiedenis is complex, maar we hebben niet alle tijd om alles te laten zien. Dus moet je dingen weglaten. En wij hebben ervoor gekozen het verhaal te vertellen aan de hand van verhalen van mensen zoals jij en ik. Je gaat met een arbeidersgezin mee naar de grote stad. Natuurlijk gebeuren daarbuiten ook dingen, maar je wil aan dat verhaal vast kunnen blijven houden. Daardoor vallen soms dingen af."

Ondanks die kritiek zijn de meeste mensen ontzettend enthousiast. Een tweede reeks wordt door fans van het programma dan ook al aangevraagd. Blok ziet het ook wel zitten. "Er zijn nog zo veel verhalen te vertellen. Ik zou het bijvoorbeeld vet vinden om de jaren zestig, zeventig en tachtig ook te kunnen uitlichten. Er is nog niets concreet, maar door dit succes zie je toch dat iedereen denkt: wat kunnen we er nog mee?"

Het verhaal van Nederland is woensdag om 20.30 uur te zien bij de NTR op NPO1.