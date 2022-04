De Oekraïense Songfestival-winnares Jamala en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zijn te gast in het nieuwe seizoen van College Tour. Ook ondernemer Lex Hoefsloot wordt door presentator Twan Huys en een zaal vol studenten ondervraagd.

Jamala, die in 2016 het Eurovisie Songfestival won met het nummer 1944, toert momenteel door Europa om aandacht te vragen voor de oorlog in haar land. Ze bezocht de afgelopen maanden verschillende nationale finales in diverse landen om op te treden en te praten over de oorlog. Tijdens haar aflevering zullen ook Oekraïners in het publiek zitten.

Onafhankelijk Kamerlid Omtzigt zal praten over de recente turbulente jaren in zijn politieke carrière. Zo beet hij zich vast in de toeslagenaffaire, verliet hij het CDA nadat de notitie met 'functie elders' lekte en kampte hij met een burnout. Zijn aflevering wordt bij de Universiteit Twente in Enschede opgenomen.

Eerder werd al aangekondigd dat presentator Tim Hofman, oud-schaatsster Ireen Wüst en voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank te gast zijn in het nieuwe seizoen. De eerste aflevering, met Hofman, wordt op zondag 24 april uitgezonden. Een week later is Jamala aan de beurt. De uitzendingen zijn elke zondag om 20.20 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO2.