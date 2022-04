Volgens de KRO-NCRV is de oproep aan Oekraïense vluchtelingen om mee te lopen tijdens de processie in The Passion een eigen leven gaan leiden. Volgens een woordvoerder van de omroep was het nooit de bedoeling dat er enkel vluchtelingen zouden meelopen, maar dat ze deel uitmaken van een groep die voornamelijk uit jongeren bestaat.

Jongeren staan volgens de woordvoerder centraal in deze editie van The Passion, "omdat zij door de coronamaatregelen, meer dan andere leeftijdsgroepen, te maken kregen met eenzaamheid, somberheid en angst", aldus de KRO-NCRV tegenover persbureau ANP.

Het kruis wordt dan ook door hen gedragen, maar "ook Oekraïense vluchtelingen zijn van harte welkom om mee te lopen". "Met het thema 'Alles komt goed?!' willen we de boodschap van hoop meegeven", benadrukt de zegspersoon.

In de aanstaande uitvoering van het paasverhaal wordt aandacht besteed aan de oorlog in Oekraïne. Dat gebeurt tijdens de vertelling door NPO Radio 2-dj Ruud de Wild, maar ook door verhalen van mensen die in de processie meelopen. Zo spreekt verslaggever Sosha Duysker een Oekraïense vrouw met haar eigen verhaal en boodschap van hoop.

Tijdens de editie van komende donderdag is er geen publiek aanwezig, bevestigt de KRO-NCRV. "Toen het besloten moest worden, waren er nog te veel onzekerheden. Het is nu productioneel niet meer haalbaar om er alsnog publiek bij te betrekken", aldus de omroep. De uitzending wordt donderdag wel grotendeels live vanuit het Simonsplein in Doetinchem gemaakt.