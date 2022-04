De Belgische Mol is opgestapt en zo komt het spel ineens zonder saboteur te zitten. Een unicum: het programma is in België al sinds 1998 te zien en in al die tijd is dit nog nooit gebeurd. Ook in Nederland hebben we zoiets in 22 seizoenen nog nooit meegemaakt. De programma's lijken op elkaar, maar er zijn ook grote verschillen.

De kandidaten: Beroemdheden vs onbekende Belgen

In Nederland moet je op z'n minst presentator, kunstenaar, acteur, radiomaker of muzikant zijn om een plekje in het vliegtuig naar de opnames van Wie is de Mol? te bemachtigen. In België is het een kwestie van je aanmelden en hopen op het beste. Zo komt het dat de Mollen in België een stuk beter kunnen liegen over wie ze zijn en wat ze doen: niemand kent ze immers. Overigens was dat ooit anders: de eerste vier seizoenen van Wie is de Mol? in Nederland waren ook met onbekende Nederlanders.

De presentatie: Rik van de Westelaken vs Gilles De Coster

Rik van de Westelaken bemoeit zich, in ieder geval op televisie, zo min mogelijk met de groep. Gilles De Coster gaat gezellig met de groep aan tafel zitten eten en drinkt een wijntje mee.

Het aantal seizoenen: 22 vs 10

Wie is de Mol? is gebaseerd op de Belgische versie, die in 1998 voor het eerst op televisie was te zien. Het Nederlandse programma telt meer dan dubbel zoveel seizoenen. In België zijn ze na seizoen drie een hele lange tijd gestopt met het programma, om de opnames pas in 2016 weer op te pakken. In Nederland zijn we sinds 1999 niet meer gestopt én hebben we zelfs een bonusseizoen gehad in 2020.

De troeven: Jokers, vrijstellingen en zwarte vrijstellingen

In Nederland kun je als deelnemer op allerlei manieren verder komen in het spel. We hebben een vrijstelling en jokers die je door de test heen slepen, maar er bestaat ook een zwarte vrijstelling die alle troeven van anderen onschadelijk maakt. Die laatste hebben ze in België niet. Ook de topo's, waar in Nederland jaren geleden mee gewerkt werd en waarbij deelnemers zogeheten topito's bij elkaar moesten sparen voor een vrijstelling, zijn geen onderdeel van het spel in België.

De laagste pot ooit: 8.065 euro vs 18.240 euro

In Nederland is het een sport geworden ieder jaar weer 'de laagste pot ooit' te bereiken. Hoewel dat de laatste Mol in België ook is gelukt, was die pot wel nog een stuk hoger dan die hier. Lennart Driesen wist de pot in 2021 op 18.240 euro te houden in België. Onze recentste Mol, Everon Jackson Hooi, hield 'm ruim 10.000 euro lager: hij eindigde op 8.065 euro.