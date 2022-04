De documentaire Zelensky: president in oorlogstijd trok zondagavond 554.000 kijkers. Het portret van de Oekraïense president dat op NPO2 werd uitgezonden, komt op plek 16 in de top 25 van best bekeken programma's van de dag.

In de documentaire wordt onder meer in beeld gebracht hoe Volodymyr Zelensky, voorheen komiek, acteur en schrijver, zonder politieke ervaring tot president is verkozen. Ook wordt belicht hoe Zelensky sociale media gebruikt tijdens de oorlog in Oekraïne en hoe hij uitgroeide tot internationale held.



Het best bekeken programma van zondag was wederom Boer zoekt Vrouw op NPO1 met bijna 2,9 miljoen kijkers. Het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 was goed voor zo'n 2,5 miljoen mensen. Studio Sport Eredivisie volgt met 1,5 miljoen kijkers.

De dagtop 5 van zondag 10 april 1. Boer zoekt Vrouw (NPO1) - 2.856.000

2. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.476.000 kijkers

3. Studio Sport Eredivisie (NPO1) - 1.467.000 kijkers

4. Wie denk je wel dat je bent (NPO1) - 1.067.000 kijkers

5. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 921.000 kijkers