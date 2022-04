Marieke Elsinga gaat het de komende tijd iets rustiger aan doen en stopt per direct met haar werkzaamheden bij Qmusic. Dat heeft ze maandagochtend via een audiobericht aan de luisteraars van Qmusic laten weten.

Elsinga zegt in het bericht: "Ik krijg heel vaak de vraag: hoe hou je dat vol, dat je radio én televisie maakt? Mijn antwoord is dan altijd: ik vind het gewoon het allerleukste om te doen. Het geeft mij heel veel energie. Maar de laatste tijd merk ik dat het me juist energie kost. En daarom heb ik besloten heel even op de rem te trappen, zodat ik over twee jaar nog steeds kan zeggen dat ik dit het allerleukste vind om te doen. Daarom ga ik de komende tijd even geen radio maken."

Elsinga zegt leuke dingen te gaan doen met haar partner Sander, familie en vrienden. "Op die manier wil ik gewoon weer even die energie terugkrijgen waar ik zo gek op ben."

Haar radiopartner Mattie Valk speelde het audiobericht af in de ochtendshow. Hij benadrukte na de boodschap dat Elsinga niet kampt met een burn-out, maar dat dit op deze manier juist voorkomen wordt. "Ze heeft gewoon even pauze nodig. Ik ken Marieke bijzonder goed, want ze is echt een goede vriendin van mij. En ik weet dat dit haar zoveel moeite kost, om deze beslissing te nemen."

De dj zegt te hopen dat Elsinga zich even kan overgeven aan het gevoel van niks moeten. "En dat ze gewoon weer aanhaakt als de tijd daar is. Wij bewaken ondertussen het fort met Anne-Marie, Joe en Tom."

De komende tijd blijft Valk de ochtendshow maken met zijn vaste team.