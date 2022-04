De nieuwe Belgische editie van het succesprogramma Wie is de Mol? kende zondagavond een unicum. De 'mol' in de groep, dus de saboteur, kon de druk niet meer aan en stapte uit het programma.

De 35-jarige fysiotherapeut Philippe Minguet kon de druk van het spel niet meer aan. De kijkers werden zondagavond in de uitzending op de hoogte gesteld van het besluit.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van het programma dat 'de mol' vroegtijdig stopt met het programma.

"Ik heb nog nooit gefaald en nu heb ik het gevoel van wel. Dat breekt me", zegt Minguet in een videoboodschap in de vierde aflevering, die zondag werd uitgezonden.

Voor de komende afleveringen is een nieuwe mol aangewezen

In de video laat hij ook weten dat hij de mol is. "De eerste proeven gingen vlot, maar daarna kreeg ik mijn spel niet meer gespeeld. Aan het einde van de rit wou mijn lijf niet meer mee."

Voor de komende zes afleveringen is een nieuwe mol aangewezen. In Nederland doen alleen bekende Nederlanders mee aan het programma, maar in België zijn de kandidaten onbekend.

De Vlaamse editie van Wie is de Mol? is ook erg populair onder Nederlandse kijkers. De afleveringen zijn te zien via NPOStart.