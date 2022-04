Juicekanaal RoddelPraat is wederom uitgesloten van deelname aan de jaarlijkse Televizier-Ring verkiezingen voor Online-Videoserie. Televizier sloot RoddelPraat vorig jaar uit, omdat het groepen in de samenleving zou beledigen. De makers verloren toen een rechtszaak.

Presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten maken vandaag bekend ook niet mee te mogen doen aan de editie van dit jaar, meldt Shownieuws.



De twee delen op hun site een mail van de organisatie, waarin staat dat "op grond van de reglementen is besloten dat RoddelPraat niet in aanmerking komt voor deelname aan de Televizier-Ring verkiezingen van dit jaar".



Jeroen de Goeij, hoofdredacteur van omroepblad Televizier, de organisator van de Televizier-Ring, bevestigt aan NU.nl dat RoddelPraat weer is uitgesloten. Hij laat weten dat er ten opzichte van vorig jaar geen wezenlijke verandering is in het format. "De organisatie van de verkiezing is van oordeel dat RoddelPraat nog steeds beledigend en grof is en niet past bij de normen en waarden van Televizier."

Roos en Schouten laten weten teleurgesteld te zijn en dit jaar dan maar aan de Televizier-Ring mee te doen met het eigen YouTube-kanaal van Roos, waarop hij producten recenseert. "Probeer maar eens een reviewkanaal te weigeren waar een beetje dikkige man producten zit te proeven in hele sullige filmpjes."

Volg het nieuws rond Roddelpraat Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

RoddelPraat verloor rechtszaak

Vorig jaar augustus had Televizier RoddelPraat uit de selectie van de Televizier-Ster voor Online-Videoserie gehaald, ondanks voldoende voorkeurstemmen. Roos en Schouten sommeerden de Televizier-organisatie daarop het programma weer op te nemen in de selectie, maar dat gebeurde niet.

Ze stapten daarom naar de rechter. Die stelde daarop Televizier in het gelijk. Wel was de rechter kritisch op de "onzorgvuldige" manier waarop deze beslissing was genomen.