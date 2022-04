BAM! Popauteurs, de beroepsvereniging voor Nederlandse artiesten, heeft in een week tijd tachtig meldingen ontvangen van artiesten die zeggen niet of slecht betaald te zijn na optredens in radio- en televisieprogramma's van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Dat laat voorzitter Arriën Molema vrijdag aan het ANP weten. Vorige week vrijdag sprak hij al van "tientallen artiesten" die zich hadden gemeld.



BAM! wil in beeld krijgen hoeveel artiesten een "eerlijke vergoeding" mislopen als zij optreden in radio- en televisieprogramma's van de NPO. Daarom heeft de organisatie een meldpunt in het leven geroepen waar artiesten anoniem hun ervaringen en klachten kunnen delen. De website is donderdag online gegaan.

Molema wil nog niet zeggen of bepaalde omroepen opvallend meer worden genoemd dan andere. "Maar er zijn bepaalde omroepen die meer aan livemuziek doen, het is logisch dat die meer worden genoemd", legt hij uit.

Van artiesten hoort BAM! dat de publieke omroep soms geen of een te lage vergoeding geeft. De beroepsvereniging is hierover in gesprek met de NPO.



In een reactie stelt de NPO dat dat omroepen "zelf moeten beoordelen wat een redelijke vergoeding is" voor een artiest die optreedt in een programma.