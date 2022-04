Moet Johnny de Mol niet een tijd van tv af, nu details over de aangifte van zijn ex Shima Kaes over vermeende mishandeling zijn komen bovendrijven? Het lijkt verschillende van zijn tv-collega's verstandiger dat hij even in de luwte blijft. "Dat hij zijn eigen show als platform gebruikte, heeft hem wel geholpen", zegt mediawetenschapper Simone Driessen tegen NU.nl.

De Mol ontkende woensdag live in zijn talkshow HLF8 dat hij zijn ex Kaes heeft mishandeld. De presentator reageerde naar aanleiding van een woensdag verschenen artikel van HP/De Tijd, waarin details over Kaes' aangifte staan.

De politie heeft Kaes twee dagen uitgebreid gehoord over de aangifte van mishandeling en poging tot doodslag die ze in 2020 tegen de presentator deed.

De Mol wilde woensdagavond aanvankelijk zijn talkshow niet presenteren, naar aanleiding van de publicatie en de daaropvolgende commotie. Hij bedacht zich later echter en begon zijn programma met het ontkennen van de beschuldigingen.



Talpa Network sloot zich daar donderdag bij aan en wil verder niet ingaan op de situatie. De Mol blijft gewoon zijn talkshow presenteren.

Volg het nieuws rond Johnny de Mol Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

'Anderen worden meteen gecanceld'

Verschillende collega's uit de media vroegen zich openlijk af of de zoon van Talpa Network-eigenaar John de Mol niet beter een tijd in de luwte had kunnen blijven. De beschuldigingen van zijn ex zijn volgens hen ernstig genoeg om tijdelijk te stoppen met zijn activiteiten.



RTL Boulevard opende donderdagavond met de vraag of de ontwikkelingen in de mishandelingszaak ervoor zorgen dat De Mol niet verder kan met zijn eigen talkshow.

Ook bij Vandaag Inside werd er de afgelopen dagen veel over gediscussieerd. "Vergeleken met al die andere mensen die thuiszitten en moeten afwachten, Ali B die niet weet waar hij aan toe is... Dan is het wel heel gek dat we wel doorgaan met het programma", zei Vandaag Inside-presentator en SBS6-collega Wilfred Genee woensdag. Daar sloot Johan Derksen zich bij aan: "Anderen worden meteen gecanceld."

'Iets van openheid en transparantie kan helpen'

Simone Driessen, mediawetenschapper bij de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), doet veel onderzoek naar cancelcultuur en waarom fans na een controverse hun favoriete artiest links laten liggen.



"Door sociale media wordt de druk om iemand te cancelen vergroot en versterkt", legt ze uit. "Als het dan nog eens opgepakt wordt door traditionele media die daar weer over berichten, dan voedt dat elkaar ook weer."

Of ook De Mol nu gecanceld zal worden, weet Driessen niet. "Ik denk wel dat het hem heeft geholpen dat hij met HLF8 een eigen platform heeft, en daarmee eigenlijk een podium heeft om zijn eigen verhaal te doen. Hij is niet heel spraakzaam over wat er is gebeurd, maar geeft in ieder geval iets van openheid en transparantie door wel te benoemen wat zijn rol is; hij ontkende de beschuldigingen. Het zou kunnen dat mensen wel waarderen dat hij er meteen over praat."

Juist in veel 'cancelgevallen' wordt er weinig transparantie gegeven, gaat de wetenschapper verder. "Enige mate van reflectie, al is het in de vorm van een verklaring, wordt toch gewaardeerd. Je ziet hem dat ook 'live' doen in de show. Er is niet een manager die namens hem spreekt."

Geen heftige beelden

Driessen zegt niet te kunnen beoordelen of De Mol nu een tijd in de luwte moet blijven. Ze ziet wel een verschil met andere recente kwesties, zoals The voice of Holland en Lil Kleine.



"Voor zover ik op dit moment weet, zijn er niet zulke heftige beelden zoals bij Lil Kleine. Daar was duidelijk op beeld dat er iets gebeurde. Bij Ali B. was de ophef ook al langer gaande. De hele toeloop naar de BOOS-aflevering maakte de aflevering echt een media-event, bijna van het formaat koninklijk huwelijk. Je móet het live kijken. Dat is anders dan bij Johnny de Mol."