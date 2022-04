Sander Hoogendoorn heeft vrijdagochtend in zijn radioprogramma Sanders Vriendenteam bekendgemaakt dat hij met ingang van vrijdag 24 juni de ochtendshow op NPO 3FM niet meer zal presenteren.

Het stoppen van de ochtendshow met Sander is een keuze van zijn omroep BNNVARA. Hoogendoorn zei tijdens zijn show op vrijdagochtend: "Ik weet sinds een paar weken dat deze ochtendshow gaat stoppen. Dat ik moet stoppen. Ik kreeg van mijn omroep BNNVARA te horen dat we niet doorgaan in de toekomst en dat het einde van het vriendenteam nadert. Dat vind ik super jammer, want ik had nog graag jaren door willen gaan. Het is het allerleukste dat ik ooit heb gedaan op de radio. Met de allerleukste mensen met wie ik ooit heb gewerkt en met de allerleukste luisteraars."



Hoogendoorn presenteert sinds september 2018 de ochtendshow op NPO3FM, die hij toen overnam van Domien Verschuuren. Die vertrok naar Qmusic. Voor 2018 was Hoogendoorn al met verschillende programma's actief op NPO3FM. In 2011 ontving hij de Marconi Award voor aanstormend talent.



Wat BNNVARA na juni in de ochtend van plan is, heeft de omroep niet bekendgemaakt.