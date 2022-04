Hugo Logtenberg stopt komende zomer als presentator van de late-night-talkshow Op1 op NPO1. "Het vrij strakke format van het programma" is de belangrijkste reden dat hij ermee ophoudt. "Iedere dag bespreken we drie of vier onderwerpen en daar heb ik niet altijd veel invloed op", zegt hij tegen de Volkskrant.

Juist aan de meer afwijkende uitzendingen beleefde Logtenberg het meeste plezier. "Op het hoogtepunt van de coronacrisis spraken we in het UMC Utrecht een volle uitzending met verplegers en artsen. En in een aflevering van Buitenhof sprak ik een half uur met Stephan Vanfleteren, een door mij bewonderde fotograaf, aan de hand van zijn werk."



Wat Logtenberg na de zomer gaat doen, weet hij nog niet. "Ik blijf gewoon werken voor NRC, ga me weer richten op reportages en onderzoeksjournalistiek, en wil in de toekomst zeker weer een boek schrijven."



Logtenberg presenteerde Op1 sinds de start in 2020. Eerst deed hij dat samen met Sophie Hilbrand die nu haar eigen talkshow Khalid & Sofie heeft. Logtenberg vormt nu een duo met Nadia Moussaid.