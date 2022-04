Amber Bracken heeft met haar foto van een herdenkingsplaats bij de Kamloops Indian Residential School in Canada de prestigieuze World Press Photo 2022 gewonnen. De fotografe schoot de plaat in de provincie Brits-Columbia voor The New York Times.

Op de foto zijn langs de weg een aantal kruizen te zien, waar jurkjes aan opgehangen zijn. Dit ter nagedachtenis aan de kinderen die zijn overleden in het instituut waar inheemse kinderen gedwongen werden westerse waarden te leren. Tussen donkere wolken op de achtergrond, priemt een klein stukje blauwe hemel. Een regenboog maakt het plaatje compleet.

Volgens het juryrapport is dit een foto die gelijk in iemands geheugen staat gegrift. "Het triggert een soort zintuigelijke reactie. Ik kan de stilte in deze foto bijna horen, een stil moment van wereldwijde afrekening voor de geschiedenis van kolonisatie. Niet alleen in Canada, maar over de hele wereld."