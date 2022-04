De Nederlandse oorlogscorrespondent Robert Dulmers zou zondag Oekraïne zijn uitgezet vanwege zijn oude vriendschap met Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, zegt hoofdredacteur Sjirk Kuijper van het Nederlands Dagblad woensdag in het KRO-NCRV-radioprogramma Spraakmakers.

Dulmers deed voor het Nederlands Dagblad verslag van de oorlog in Oekraïne, toen hij afgelopen zondag plotseling uit Oekraïne werd gezet. In eerste instantie meldde de correspondent dat de reden "het verspreiden van Oekraïense staatsgeheimen was", aangezien hij foto's van een raketinslag in Odesa op Twitter had geplaatst.

Nu lijkt het toch een andere oorzaak te hebben, zegt Nederlands Dagblad-hoofdredacteur Kuijper. "Inmiddels krijg ik informatie dat iemand op Facebook in Oekraïne zondagochtend berichten verspreidde waarin stond dat ze hem zochten", aldus Kuijper. "Het is op de een of andere manier tot Oekraïense activisten doorgedrongen dat onze verslaggever tot 2016 een relatie met Thierry Baudet had."

FVD-leider Baudet draagt al jaren pro-Russische standpunten uit en blijft als enige fractievoorzitter achter de Russische president Vladimir Poetin staan. Ook weigert hij de inval van Rusland in Oekraïne te veroordelen.

De hoofdredacteur was op de hoogte van het contact van Dulmers met Baudet. Het ging volgens Dulmers niet om een politieke, maar om een affectieve relatie. De vriendschap is al enkele jaren geleden beëindigd. Er was volgens Kuijper een verdachtmakingscampagne tegen Dulmers gaande. In WhatsApp-groepen ging het gerucht rond dat de oorlogscorrespondent een Russische spion is, aldus de hoofdredacteur.

Journalist mag tien jaar lang Oekraïne niet in

De oorlogscorrespondent deed afgelopen weekend met officiële militaire toestemming verslag in het oorlogsgebied, maar met de zaterdag geplaatste beelden zou hij staatsgeheimen hebben geopenbaard.

Zondagmiddag werd Dulmers verzocht naar zijn auto te komen, waar hij door meerdere mannen naar het politiebureau werd gebracht. Daar kreeg hij te horen dat hij tot persona non grata was verklaard en dat zijn militaire accreditatie werd ingetrokken. De journalist werd vervolgens door de gewapende mannen bij de Oekraïens-Moldavische grens afgezet. Daar kreeg hij zijn papieren terug. Die zijn bestempeld met de tekst "toegang tot Oekraïne geweigerd tot 2032, getekend 2022", zo schrijft het Nederlands Dagblad.

De journalist is momenteel in Wenen en komt snel naar Nederland om met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en Free Press Unlimited te overleggen over vervolgstappen. Kuijper noemt het op de radio een lastig diplomatiek proces.