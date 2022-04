Edson da Graça presenteert voor Omroep MAX het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids. Hij vervangt de huidige presentator, André van Duin.

Door een "overvolle agenda" is er voor Van Duin geen ruimte meer om de kindervariant van Heel Holland Bakt te presenteren.



De 41-jarige Da Graça zegt het een enorme eer te vinden om Van Duin op te volgen. Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven blijven wel aan als vaste juryleden in het nieuwe seizoen.

Heel Holland Bakt Kids is in het najaar van 2022 te zien op NPO1. Kinderen van negen tot en met elf jaar kunnen zich nog opgeven om mee te doen.



Presentator, stand-upcomedian en acteur Da Graça was eerder onder meer te zien in het RTL 4-programma De Verraders. Ook presenteerde hij de kinderprogramma's Willem Wever (KRO-NCRV) en Gewoon Bloot (NTR). Daarnaast is hij vanaf komend seizoen ook jurylid in Holland's Got Talent (RTL 4).