Matthijs van Nieuwkerk gaat vanaf mei op zaterdagavond een kennisquiz op NPO1 presenteren. De spelshow heet The Connection, meldt omroep BNNVARA.

In The Connection strijden drie bekende Nederlanders tegen elkaar. Zij proberen allemaal de connectie tussen meerdere antwoorden te vinden.

The Connection is vanaf zaterdag 21 mei elke week om 20.25 uur op NPO1 te zien. Begin mei maakt BNNVARA meer bekend over het programma, zoals welke bekende Nederlanders meedoen.

In mei is de 61-jarige Van Nieuwkerk met nog een nieuw programma te zien. Vanaf 19 mei presenteert hij samen met llse DeLange het muziekprogramma Pop 22. Daarin gaan verschillende Nederlandse artiesten voor publiek en voor elkaar spelen.