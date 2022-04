Voor de tweede keer zijn er in The Passion, dat vanavond voor de twaalfde keer plaatsvindt, ook naar het Nederlands vertaalde liedjes te horen. Er is dus een enorme muzikale vijver om uit te vissen, maar hoe wordt de muziek gekozen? En hoe wordt er vertaald vanuit het Engels?

Een paar jaar geleden hield het team achter The Passion een groot onderzoek onder de kijkers. "Daaruit bleek - zoals we al dachten - dat Nederlandstalige muziek cruciaal is, maar dat vertaalde Engelse hits net zo leuk worden gevonden", vertelt producent en Passion-bedenker Jacco Doornbos.

Tot groot genoegen van het team. "Zo hebben we meer creatieve mogelijkheden om het verhaal zo emotioneel mogelijk te vertellen. Er is nu een nóg grotere vijver om uit te vissen en iets te vinden dat spot on voelt op een bepaalde plek in het verhaal."

Er wordt één eis aan deze liedjes gesteld: ze moeten bij iedereen tot de verbeelding spreken. "Het moeten voornamelijk grote bekende hits zijn die je bij de eerste tonen al herkent, zodat de kijkers dezelfde sensatie ervaren als bij de oorspronkelijk Nederlandse nummers."

Anders dan in het buitenland mag muziek in Nederland vrij gebruikt worden in tv-programma's. Producent Mediawater hoeft daarom geen rechten te verwerven over de gebruikte originele liedjes in de show en Buma/Stemra zorgt ervoor dat de vergoeding bij de originele artiesten terechtkomt. Ook voor vertalingen hoeft in dit geval geen toestemming te worden gevraagd.

Nieuw dit jaar is dat de nummers uit The Passion voor het eerst ook op Spotify geplaatst worden. "Daarmee gaan we denk ik veel kijkers blij maken die graag de hoogtepunten uit The Passion willen herbeleven", aldus Doornbos.

Feitjes over The Passion De eerste Passion was op 21 april 2011. Alleen in 2020 was er wegens de uitbraak van het coronavirus geen editie.

De rol van Jezus is al door tien verschillende acteurs en zangers gespeeld. Syb van der Ploeg was de eerste. Daarna namen onder anderen Jan Dulles, Martijn Fischer en Edwin Jonker de rol op zich.

Elke editie van het paasevenement vindt plaats in een andere stad. De aftrap was in Gouda, daarna werd The Passion georganiseerd in onder meer Den Haag, Leeuwarden en Dordrecht.

De hoofdrollen worden dit jaar gespeeld door Soy Kroon (Jezus), Noortje Herlaar (Maria) en Thomas Cammaert (Petrus). Voor het eerst is er een nieuwe rol toegevoegd, die van Maria Magdalena. Die wordt vertolkt door Kim-Lian van der Meij.

Het succes van The Passion heeft ervoor gezorgd dat er ook internationale edities van zijn gemaakt in onder meer België, de Verenigde Staten en Hongarije. En de lijst met landen blijft groeien.

Teksten worden letterlijk vertaald

Remco Veldhuis, bekend van het muzikale cabaretduo Veldhuis en Kemper, neemt de vertalingen van de nummers op zich. "Hij is in 2017 verteller geweest in The Passion en kent het verhaal vanbinnen en vanbuiten", legt Doornbos uit.

"Daarnaast is hij een ongelofelijk begenadigd tekstschrijver en weet hij bij zijn vertalingen precies het juiste woord en de juiste snaar te raken. De teksten worden een-op-een vertaald, een letterlijke vertaling dus. Die tekst moet uiteraard goed passen in de context en het verhaal van The Passion."

Vorig jaar was dat bijvoorbeeld Human van Rag'n'Bone Man. Voor de komende editie heeft Veldhuis liedjes van onder anderen Robbie Williams, Céline Dion en Kane vertaald. "We hebben al applaus van Dinand Woesthoff gekregen voor de vertaling", lacht Doornbos. "In The Passion Hemelvaart (een nieuwe, vooraf opgenomen 'vervolg' op The Passion waarin het verhaal rond Hemelvaart centraal staat, red.) gaan we overigens ook Engelstalige popnummers vertalen; onder meer You Say van Lauren Daigle en James Blunt komen voorbij."

Een scène uit een vooraf opgenomen scène uit The Passion 2022. Een scène uit een vooraf opgenomen scène uit The Passion 2022. Foto: KRO-NCRV

'Blij met hoe Nederlandse muziek zich heeft ontwikkeld'

Als producent van The Passion is Doornbos er het hele jaar mee bezig. "Ik heb het idee ooit bedacht en op de buis gebracht. Samen met het team geef ik elk jaar vorm aan het verhaal en bepaal ik met hen de muziekkeuze. Tot frustratie van mijn familie ben ik het hele jaar 100%NL, NPO Radio 2 en YouTube af aan het struinen om te ontdekken welke nieuwe Nederlandstalige nummers er uitkomen."

Daar zit tot vreugde van Doornbos genoeg leuks bij. "Ik ben heel blij met hoe de Nederlandstalige muziekscene zich heeft ontwikkeld ten opzichte van toen we begonnen. Ik ben bijvoorbeeld al een aantal jaar fan van Goldband en dit jaar wordt er eindelijk een liedje van hun gebruikt in The Passion."

"We willen dat alle leeftijdsgroepen zich kunnen herkennen. Goldband is heel bekend bij jongere festivalgangers, maar er is bijvoorbeeld ook een liedje te horen van Frans Halsema, dat de oudere generatie meer aanspreekt. Ook onontdekt talent of minder bekende liedjes willen we een podium geven, die kunnen net zo goed passen binnen het verhaal. Dat maakt The Passion voor ons ook een feest, om dingen bij elkaar te brengen die normaliter nooit bij elkaar komen."

Het kan trouwens voorkomen dat nummers een tijdje op de plank blijven liggen voordat ze worden gebruikt. "Het openingsnummer van dit jaar, Geloven In Het Leven van de 3JS, stond al jaren op onze lijst. Dit jaar vormt hij een perfecte match met het thema (Alles komt goed?!, red.) en zijn we alleen maar blij dat we dit een poosje hebben laten liggen."

The Passion wordt vanavond om 20.30 uur uitgezonden bij KRO-NCRV op NPO1. Op donderdag 26 mei is The Passion Hemelvaart om 20.30 uur te zien op NPO1.