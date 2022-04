Prime Video heeft een vierdelige documentaireserie gemaakt over Anna Nooshin. De reeks moet een "verrassend, rauw en indringend portret" van de Iraans-Nederlandse influencer schetsen. De documentaire is vanaf 29 april te zien op de streamingdienst.

De titel van de documentaire is ANNA: STATUS. Nooshin (35) wil met de serie laten zien dat het "oké is om zoekende te zijn". Ze hoopt vooral dat "kleine Anna's" die de documentaire zien zich realiseren dat je heel vaak fouten maakt en daarvan leert. "Maar geef nooit op, want dan verlies je pas echt."

"Ik hoop ook kijkers kennis te laten maken met mijn cultuur en vooral ook met mijn familie, die ik zo koester en die me zo hebben gevormd."

Nooshin zegt dat ze "nooit eerder iets maakte dat zo intiem is geweest als deze documentaire". "Maandenlang heeft de camera alles mogen vastleggen en heb ik geprobeerd zo volledig mogelijk mijn verhaal te delen."

ANNA: STATUS werd geregisseerd door de Nederlandse documentairemaakster Niki Padidar. Prime Video is de streamingdienst van Amazon.