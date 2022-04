Rachel Hazes en Klaas Otto staan ondanks hun relatiebreuk woensdag samen op de cover van Nieuwe Revu.

De redactie van het magazine had niet verwacht dat de liefde tussen de twee maar zo kort zou duren, meldt RTL Nieuws. Het blad had het eerste interview van Hazes samen met haar nieuwe liefde Otto, een showbizzprimeur.

Op Twitter meldt Nieuwe Revu maandag: "Maar die liefde is alweer op de klippen gelopen." Maar het was te laat om de cover nog aan te passen.

Op de omslag staat een hartje naast de namen Rachel en Klaas. Nieuwe Revu speelt daar handig op in: "Als je dan toch in de winkel staat, haal er dan direct even een stift bij."

Zondag werd bekend dat Hazes en Otto na enkele weken alweer uit elkaar zijn gegaan. Vorige week leken ze nog heel gelukkig met elkaar, maar de twee hebben inmiddels "in goed onderling overleg" besloten een punt achter hun relatie te zetten.