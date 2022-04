Actrice June Brown, die meer dan drie decennia het personage Dot Cotton in de Britse BBC-soap EastEnders speelde, is zondag op 95-jarige leeftijd overleden.

Browns familieleden melden dat "hun geliefde moeder zondag zeer vredig" thuis is overleden.

Dot Cotton was een van karakters die het langst in de langlopende serie EastEnders te zien was en behoorde tot de favorieten van de kijkers. Brown verscheen voor het eerst in de serie in 1985, het jaar waarin EastEnders begon.

Ze bleef tot 1993 in de soap te zien en keerde vier jaar later terug in de rol. Brown bleef Dot vervolgens tot 2020 spelen.



Een woordvoerder van EastEnders meldt aan de BBC: "Er zijn niet genoeg woorden om te beschrijven hoe geliefd June bij iedereen bij EastEnders was. Haar warmte en geweldige humor zullen nooit worden vergeten."



EastEnders gaat over het wel en wee van de bewoners van de fictieve wijk Walford in het Londense East End. De serie is sinds 2004 vier dagen per week bij de BBC te zien.