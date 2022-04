Concertorganisator Q-dance eist maandag voor de rechtbank Amsterdam dat Qmusic stopt met het uitzenden van dancemuziek. Ook wil Q-dance dat de radiozender niet langer dancemuziek promoot op zijn website. De organisator vindt dat Qmusic oude afspraken schendt, maar de zender acht de aanklacht ongegrond.

De rechtbank Amsterdam behandelt het geschil maandagmiddag in een civiele zaak.

De kwestie sleept zich al lang voort. In 2005 troffen Q-dance en Qmusic al een schikking. De organisator wilde toen niet dat het radiostation de naam Qmusic zou gebruiken, omdat die te veel op Q-dance zou lijken. De partijen kwamen toen overeen dat beide namen naast elkaar konden bestaan, maar dan mocht Qmusic niet actief dancemuziek promoten.

Q-dance stelt nu dat de zender, onderdeel van DPG Media, met een nieuwe show op zaterdag vol dancemuziek de toen gemaakte afspraken schendt.

Een woordvoerder van Qmusic laat aan NU.nl weten dat de in 2005 gemaakte afspraak volgens de zender alleen betrekking op hardstyle heeft en niet op de dancemuziek die nu in het nieuwe programma wordt gedraaid.

"Met de start van Qmusic in Nederland is zeventien jaar geleden een overeenkomst opgesteld om verwarring tussen organisator van hardstyledancefeesten Q-dance en hitradiozender Qmusic te voorkomen. Vandaag de dag is er geen enkele verwarring en daarom vinden wij de aanklacht van Q-dance ongegrond", aldus de radiozender.

"We denken zelfs dat de twee partijen elkaar zouden kunnen versterken. We zien de uitspraak van de rechter dan ook met vertrouwen tegemoet."