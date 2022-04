Heel Holland Bakt heeft zaterdagavond bijna twee miljoen kijkers getrokken. Daarmee belandt het bakprogramma van Omroep MAX op de tweede plek in de lijst van best bekeken programma's. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur werd beter bekeken.

De derde aflevering van de tiende reeks van de zoektocht naar de beste thuisbakker trok wel minder kijkers dan de aftrap en de tweede aflevering. De eerste aflevering van Heel Holland Bakt trok ruim 2,3 miljoen kijkers en naar aflevering 2 keken bijna 2,2 miljoen mensen.

Ik Vertrek staat op de derde plek in de lijst. De AVROTROS-reportageserie waarin Nederlanders hun geluk gaan beproeven in het buitenland trok bijna 1,6 miljoen kijkers.

NOS Studio Sport Eredivisie viel met bijna 1,2 miljoen kijkers net buiten de top 3. Op RTL 4 was het RTL Nieuws van 19.30 uur het best bekeken programma (891.000 kijkers) en op SBS6 was dat Hart van Nederland (611.000 kijkers).